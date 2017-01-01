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Последствия прорыва канализационной трубы в центре Москвы

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
13:51
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5 ноября в центре Москвы затопило нечистотами улицу Александра Солженицына. Очевидцы позвонили в аварийную службу. К месту прорыва канализации прибыли несколько аварийных машин. Несколько часов понадобилось чтобы откачать и убрать нечистоты с улицы. До сих пор на месте работают бригады "Мосводостока" и "Мосводоканала". Ссылка на затопленную улицу https://vk.com/mskdtp?w=wall-112602088_510404

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