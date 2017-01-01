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ТЦ «Охотный ряд» эвакуировали из-за угрозы взрыва

Автор:
Sargo
Дата публикации:
17:28
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В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали более 20 объектов. Это крупные ТЦ, кинотеатры, отели, кафе и жилые дома.

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