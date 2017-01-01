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Ремонтно-реставрационные работы на главном входе высотки у Красных ворот

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:55
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У главного входа высотки на Красных Воротах близятся к финалу ремонтно-реставрационные работы.

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