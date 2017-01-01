Обзор погоды в столице 5 ноября

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 21:14

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В столице днем наблюдалась переменная облачность изредка накрапывал мелкий дождь. Днем воздух смог прогреться до +4С, а к вечеру заметно похолодало.