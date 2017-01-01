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Лисица гуляет по Нагатинской набережной на юге столицы

Автор:
Alisher Khushvakhtov
Дата публикации:
21:25
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Поймал на видео как лисичка бегает по Нагатинской набережной на юге Москвы.

  • 13
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Комментарии (0)

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