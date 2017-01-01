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В Тихвине провожали осень - поэтическую

Автор:
Leobr
Дата публикации:
21:50
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Кому-то осень не нравится, кто-то и в этой поре года находит позитив. Участники Тихвинского ЛИТО "Автограф" и их творческие коллеги (например автор-исполнитель Олег Васильков из Бокситогорского района) собрались на музыкально-поэтический вечер "Осень-2017" в ДК имени Н.А.Римского-Корсакова, г. Тихвин. Это уже традиция - встречаться по сезонам - следующей как и ожидается будет зима. Сегодня осень была только поводом - стихи и песни отражали и текущие события нашей жизни, в которой перемешана и грусть и радость.

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