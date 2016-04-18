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В День народного единства в Чувашии прошло первенство Новочебоксарска по авиамодельному спорту среди школьников

Автор:
Ирина Беликова
Дата публикации:
00:01
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В День народного единства в Чувашии прошло открытое первенство Новочебоксарска по авиамодельному спорту, посвящённое памяти легендарного земляка - космонавта №3 Андриана Николаева. 20 юных спортсменов из Чувашии и Нижнего Новгорода показали свое мастерство в управлении кордовыми моделями самолетов, собранными собственными руками. Спортивный праздник объединил не только увлечённых школьников, их тренеров, родителей, бабушек и дедушек, но и горожан всех возрастов.

Россия, Чувашская Республика, Новочебоксарск, Советская улица, 41

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