В День народного единства в Чувашии прошло первенство Новочебоксарска по авиамодельному спорту среди школьников

Автор: Ирина Беликова Дата публикации: 00:01

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В День народного единства в Чувашии прошло открытое первенство Новочебоксарска по авиамодельному спорту, посвящённое памяти легендарного земляка - космонавта №3 Андриана Николаева. 20 юных спортсменов из Чувашии и Нижнего Новгорода показали свое мастерство в управлении кордовыми моделями самолетов, собранными собственными руками. Спортивный праздник объединил не только увлечённых школьников, их тренеров, родителей, бабушек и дедушек, но и горожан всех возрастов.

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12 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196260

Россия, Чувашская Республика, Новочебоксарск, Советская улица, 41