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Главная  /  Репортажи  /  Ниссан улетел в кювет после ДТП с грузовиком в ТиНАО

Ниссан улетел в кювет после ДТП с грузовиком в ТиНАО

Автор:
Разведчик
Дата публикации:
02:11
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Столкнулись многоосный самосвал МАН и Ниссан. МАН двигался по Валуевскому шоссе в сторону города Московский. У поворота на п. Передельцы со встречной полосы налево стал поворачивать Ниссан. Водитель Ниссана не пропустил большегруз и автомобили столкнулись. В результате аварии Ниссан закрутило, выбросило на тротуар и далее машина улетела в сточную канаву. Никто из водителей не пострадал. Показания обоих водителей оказались противоречивы. Водитель грузовика стал утверждать, что заканчивал проезд перекрестка на желтый свет, в водитель Ниссана стал утверждать, что так же завершал маневр, а грузовик проезжал перекресток уже на красный свет. Так или иначе, вину участников аварии предстоит выяснить в ходе судебного разбирательства. Движение по автодороге было незначительно затруднено. Проезд в сторону города Московский был перекрыт на время разбора автоаварии.

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