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Разбитые дороги в Санкт-Петербурге

Автор:
Kostia_89-19.
Дата публикации:
10:20
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Ямы, лужи и кочки образовались в переулке Яшумов в Санкт-Петербурге.

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