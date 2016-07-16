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Нефтяное пятно образовалось на реке Лихоборка в Москве

Автор:
Antip
Дата публикации:
10:17
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Нефтяное пятно образовалось на реке Лихоборка в Москве.

  • 41
  • 0

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