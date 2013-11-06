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Главная  /  Репортажи  /  Отсутствие дорог к деревне Бариново в Смоленской области

Отсутствие дорог к деревне Бариново в Смоленской области

Автор:
anastazya24
Дата публикации:
19:05
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В течении 10 лет, жители деревни Бариново Темкинского района Смоленской области обращаются в местную администрацию с просьбой сделать хоть какую дорогу, чтобы можно было проехать, а не бросать машину в чистом поле и ходить пешком несколько километров. И вот мы дождались! Выделены средства на строительство дороги! Администрация сказала что выделено 600 тысяч рублей, этого не хватит на всю дорогу, но часть сделают, а остальное доделают в следующем году. Рано мы радовались, ибо по дороге, которую они сделали, даже ходить проблематично, не то что ездить.

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