Отсутствие дорог к деревне Бариново в Смоленской области

Автор: anastazya24 Дата публикации: 19:05

14

14 0

В течении 10 лет, жители деревни Бариново Темкинского района Смоленской области обращаются в местную администрацию с просьбой сделать хоть какую дорогу, чтобы можно было проехать, а не бросать машину в чистом поле и ходить пешком несколько километров. И вот мы дождались! Выделены средства на строительство дороги! Администрация сказала что выделено 600 тысяч рублей, этого не хватит на всю дорогу, но часть сделают, а остальное доделают в следующем году. Рано мы радовались, ибо по дороге, которую они сделали, даже ходить проблематично, не то что ездить.