VR-показ «Революция 360» проходит на станции метро «Площадь революции»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 11:52

41

41 0

В вестибюле станции «Площадь Революции» для пассажиров Московского метро проходит VR-показ «Революция 360» – серии уникальных панорамных видеороликов, посвященных 100-летию революции в России. Каждый из восьми эпизодов, снятых RT в аутентичных локациях Санкт-Петербурга, рассказывает истории из жизни в революционную эпоху и позволяет погрузиться в события столетней давности. VR-показ проходит в очках виртуальной реальности.