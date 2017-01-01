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VR-показ «Революция 360» проходит на станции метро «Площадь революции»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
11:52
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В вестибюле станции «Площадь Революции» для пассажиров Московского метро проходит VR-показ «Революция 360» – серии уникальных панорамных видеороликов, посвященных 100-летию революции в России. Каждый из восьми эпизодов, снятых RT в аутентичных локациях Санкт-Петербурга, рассказывает истории из жизни в революционную эпоху и позволяет погрузиться в события столетней давности. VR-показ проходит в очках виртуальной реальности.

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