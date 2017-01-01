По кому и почему сохнет книгохранилище редких изданий в старом осколе

Автор: Stalker Дата публикации: 19:05

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В годы Великой Отечественной войны в г. Старом Осколе располагался эвакогоспиталь №1926, которым руководил полковник медицинской службы Василий Семенович Абельдяев. В 1988 году почетный гражданин города , он передал свою домашнее собрание редких книг в дар Центральной городской библиотеке №1 в Старом Осколе. Это легло в основу проекта вентиляции в самом здании и в Книгохранилище библиотеки. Общеизвестно, что температурный режим в фонде редких экземпляров и рукописей должен соответствовать определенным требования. И самое главное - быть исправным. Случившийся в 2010 году в здании библиотеки пожар привел эту систему в негодность. Теперь рукописи сохнут. Пополнение фондов прекратилось. Обращение, касающееся общего состояния библиотеки, в Роспотребнадзор осталось безрезультатным в части ремонта не только вентиляции, но и кондиционирования. Ссыхаются не только подшивки периодики, летом здесь задыхаются люди. А из-за недостатка средств библиотекари вынуждены скидываться из своей зарплаты на подписку библиотечных изданий! .. Об этом и о многом другом мне удалось изложить в тексте своего обращения на имя консультанта отдела контрольной работы контрольного управления администрации Губернатора Белгородской области. Откуда узнал о визите? - Слухами земля полнится... Правда, ожидать пришлось долго. За это время удалось составить текст письма. Несмотря на позднее время визита важного гостя (начало 8-ми часов вечера) и предпраздничный день, в читальном зале оказались посетители. Я, как Мобильный репортер, под занавес пребывания представителя администрации Белгородской области в Старом Осколе передал ему заявление с перечнем выявленных мной негодностей и неисправностей. В части сохранения здоровья граждан и неиссякаемости читательского потока выделил отдельную просьбу - вставить новые окна в фойе второго этажа. Четыре треснувших здесь огромных(!) стекла в потолке, прямо над головами читателей, и картотекой создают опасность не только зимой. 7 лет после случившегося в здании пожара страдают не только архивы, но и работники учреждения. Большое видится на расстоянии. Моя личная инициатива вызвала небольшую панику среди ответственных лиц. А вот Богдан Сергеевич Мартынов любезно согласился зарегистрировать мое обращение в Администрацию Белгородской области, чтобы рассмотреть его уже официально и дать ответ в течение положенного срока (1 месяц).