Три автомобиля столкнулись на Ельнинской улице

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Днём 6 ноября на западе столицы произошло ДТП. На Ельнинской улице столкнулись 3 автомобиля: БМВ, Рено Логан и Ниссан Кашкай. Со слов очевидцев, автомобиль Рено выезжал из двора и не уступил дорогу БМВ. Последний взял а/м Рено на таран, Рено подбросило вверх, после чего всех понесло к тротуару. Рено ударил стоящий автомобиль Ниссан. В ДТП никто не пострадал, не считая железо.