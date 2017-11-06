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Три автомобиля столкнулись на Ельнинской улице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
13:31
  • 157
  • 3

Днём 6 ноября на западе столицы произошло ДТП. На Ельнинской улице столкнулись 3 автомобиля: БМВ, Рено Логан и Ниссан Кашкай. Со слов очевидцев, автомобиль Рено выезжал из двора и не уступил дорогу БМВ. Последний взял а/м Рено на таран, Рено подбросило вверх, после чего всех понесло к тротуару. Рено ударил стоящий автомобиль Ниссан. В ДТП никто не пострадал, не считая железо.

  • 157
  • 3

Комментарии (3)

  • Sargo
    14:01
    http://www.mskagency.ru/materials/2721360
  • tim777
    14:04
    АГН в 14:00: http://www.mskagency.ru/materials/2721360
  • tim777
    15:09
    По М24 6.11.17 в 15:07.
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