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Зимнее оформление ГУМа

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
13:33
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ГУМ “переоделся” к зимнему сезону: деревья приобрели белые одежды, низко проплывают пушистые облака под потолком и воздушные судна украшают.

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