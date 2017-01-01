Зимнее оформление ГУМа

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 13:33

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ГУМ “переоделся” к зимнему сезону: деревья приобрели белые одежды, низко проплывают пушистые облака под потолком и воздушные судна украшают.