Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Новый круизный причал открыт в Старой Ладоге

Новый круизный причал открыт в Старой Ладоге

Автор:
Leobr
Дата публикации:
19:05
  • 18
  • 1

2 ноября 2017 года в Старой Ладоге на реке Волхов рядом со Староладожским Никольским мужским монастырем открыт новый круизный причал. Новый - поскольку старый был значительно меньше по размеру. После дноуглубительных работ на нижнем Волхове и постройки нового автодорожного моста теперь и круизные четырехпалубные суда смогут заходить в Старую Ладогу. В СМИ сообщали, что причал был сооружен всего за полгода и состоялась торжественная церемония с участием специально прибывшего из Петербурга теплохода «Викинг Трувор». Место причала позволяет 300-метровым судам делать в этом месте разворот. А пока до новой навигации причал стал местом прогулок и фотосессий. И кадры вечерней осенней Старой Ладоги.

  • 18
  • 1

Комментарии (1)

  • Leobr
    19:44
    судя по фоторепортажу в СМИ от 2 ноября - лайнер сделал разворот - что весьма непросто. Волхов имеет сильное течение и ширина даже напротив причала едва больше длины судна.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

55 0
05.11 21:50 | Leobr
В Тихвине провожали осень - поэтическую
65 0
11.06 11:03 | Илья Борода
Жители Плеса испытывают неудобства из-за работы двигателей судов, прибывающих в город
137 0
14.08 00:16 | Leobr
Старая Ладога - сказочный двор России