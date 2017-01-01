Новый круизный причал открыт в Старой Ладоге
- Автор:
- Leobr
- Дата публикации:
- 19:05
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- 18
2 ноября 2017 года в Старой Ладоге на реке Волхов рядом со Староладожским Никольским мужским монастырем открыт новый круизный причал. Новый - поскольку старый был значительно меньше по размеру. После дноуглубительных работ на нижнем Волхове и постройки нового автодорожного моста теперь и круизные четырехпалубные суда смогут заходить в Старую Ладогу. В СМИ сообщали, что причал был сооружен всего за полгода и состоялась торжественная церемония с участием специально прибывшего из Петербурга теплохода «Викинг Трувор». Место причала позволяет 300-метровым судам делать в этом месте разворот. А пока до новой навигации причал стал местом прогулок и фотосессий. И кадры вечерней осенней Старой Ладоги.
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