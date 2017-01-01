Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Новогоднее украшение ГУМа

Новогоднее украшение ГУМа

Автор:
Sargo
Дата публикации:
15:34
  • 15
  • 0

ГУМ украсили к новому году.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
16:45 | Гринфельд Павел
Тёплая погода пришла в Москву
27 0
16:44 | Гринфельд Павел
VR-показ «Революция 360» завершился в вестибюле станции метро «Площадь Революции»
23 0
13:33 | LaimeLaim
Зимнее оформление ГУМа
24 0
03.11 19:11 | LaimeLaim
Первая предновогодняя витрина появилась в столице