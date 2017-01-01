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VR-показ «Революция 360» завершился в вестибюле станции метро «Площадь Революции»

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
16:44
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6 ноября в Московском метро, в вестибюле станции «Площадь Революции» Арбатско-Покровской линии завершился VR-показ «Революция 360» – серии уникальных панорамных видеороликов, посвященных 100-летию революции в России. Каждый из восьми эпизодов, снятых RT в аутентичных локациях Санкт-Петербурга, рассказали пассажирам истории из жизни в революционную эпоху. Можно было погрузиться в события столетней давности. VR-показ прошёл в очках виртуальной реальности. Было представлено 8 короткометражных видеороликов. Пассажирам данное мероприятие очень понравилось, даже выстроились огромные очереди. Зрители поделились, что они интересного увидели и услышали через специальные очки.

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