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Тёплая погода пришла в Москву

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
16:45
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Тёплая погода пришла в Москву. Дует лёгкий ветерок. Жители столицы обрадовались такой погоде. Столбики термометра поднялись до +7°C. Атмосферное давление составляет 755 мм рт. ст. Тепло пришло не на долго, в середине недели в городе ожидаются заморозки, температура опустится до -4°C. 10 ноября, в столичный регион снова придёт тёплый атмосферный фронт. В выходные дни тёплая погода порадует горожан. Пройдут небольшие дожди. Температура поднимется до +3°C.

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