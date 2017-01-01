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Последствия ночного пожара в бытовке, где погибло 6 человек на Складочной улице

Автор:
Sargo
Дата публикации:
16:55
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В Москве возбудили уголовное дело после гибели шести строителей при пожаре в бытовке.

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