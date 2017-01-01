Частный дом сгорел в д. Изварино на западе Москвы

Автор: Разведчик Дата публикации: 16:54

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Загорелся двухэтажный частный дом с мансардой в деревне Изварино. Пожар начался на первом этаже. За короткое время пламя распространилось по всему первому этажу, затем перекинулось на второй этаж, кровлю и мансарду. К прибытию пожарных в огне была большая половина дома. На тушение были поданы водяные и пенные стволы, а также была организована защита соседних строений. Также производилась эвакуация газовых баллонов. Из дома до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались около 15 человек, никто из них не пострадал. На ликвидацию пожара ушло более трех часов, в тушении принимали участие 10 пожарно-спасательных подразделений. В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.