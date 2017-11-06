Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пьяный водитель протаранил 2 автомобиля во дворе дома на Полярной улице

Пьяный водитель протаранил 2 автомобиля во дворе дома на Полярной улице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
17:04
  • 119
  • 1

Днём 6 ноября на северо-востоке столицы произошло ДТП. Во дворе дома 15 по Полярной улице в ДТП попали 4 автомобиля: "Волга", "Хёндай Солярис", "Тойота Камри" и "Хёндай i30". Как сообщили очевидцы, компания в одной из квартир отмечала праздник. После того, как все приняли больше нормы, некоторым захотелось посидеть на автомобиле. Они взяли ключи от чужой машины и пошли погреться в автомобиль "Волга". Позже другие очевидцы услышали громкий рёв мотора и сильный удар на улице. Вышли во двор, а там... автомобиль "Волга" врезался в "Хёндай Солярис", а затем в "Тойоту Камри". Последняя, в свою очередь, продвинулась вперёд и задела другой автомобиль "Хёндай". Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС предложили пройти медосвидетельствование человеку, на которого очевидцы указали, что именно он был за рулём. Медосвидетельствование показало, что в организме водителя содержится 0,9 промилле алкоголя. В это же время спустился владелец а/м "Волга", который сказал инспекторам, что он напишет заявление об угоне его автомобиля. Сотрудники ДПС разбираются во всех обстоятельствах ДТП. Пострадавших нет.

  • 119
  • 1

Комментарии (1)

  • Гринфельд Павел
    19:13
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 19:04 http://www.mskagency.ru/materials/2721370 06.11.17
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

28 0
19:47 | Max_019
В гаражах на улице Корнейчука произошёл пожар
290 4
13:31 | Max_019
Три автомобиля столкнулись на Ельнинской улице
29 0
16:55 | Sargo
Последствия ночного пожара в бытовке, где погибло 6 человек на Складочной улице