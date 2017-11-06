Пьяный водитель протаранил 2 автомобиля во дворе дома на Полярной улице

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Днём 6 ноября на северо-востоке столицы произошло ДТП. Во дворе дома 15 по Полярной улице в ДТП попали 4 автомобиля: "Волга", "Хёндай Солярис", "Тойота Камри" и "Хёндай i30". Как сообщили очевидцы, компания в одной из квартир отмечала праздник. После того, как все приняли больше нормы, некоторым захотелось посидеть на автомобиле. Они взяли ключи от чужой машины и пошли погреться в автомобиль "Волга". Позже другие очевидцы услышали громкий рёв мотора и сильный удар на улице. Вышли во двор, а там... автомобиль "Волга" врезался в "Хёндай Солярис", а затем в "Тойоту Камри". Последняя, в свою очередь, продвинулась вперёд и задела другой автомобиль "Хёндай". Прибывшие на место ДТП сотрудники ДПС предложили пройти медосвидетельствование человеку, на которого очевидцы указали, что именно он был за рулём. Медосвидетельствование показало, что в организме водителя содержится 0,9 промилле алкоголя. В это же время спустился владелец а/м "Волга", который сказал инспекторам, что он напишет заявление об угоне его автомобиля. Сотрудники ДПС разбираются во всех обстоятельствах ДТП. Пострадавших нет.