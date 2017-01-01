В Екатеринбурге коммунальщики меняли трубы отопления и затопили три квартиры

Автор: Juronimus Дата публикации: 19:03

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После замены труб отопления подрядной организацией, в субботний вечер, когда мы только сделали грим на хэллоуин, произошла протечка отопления, грязная вода лилась просто водопадом, на кухне, в ванной, коридоре и подъезде, квартира превратилась в аквапарк, после чего были испорчены; потолок, деревянные стены, двери и паркетный пол, от замыкания сгорел компьютер и вентилятор.