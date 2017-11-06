Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В реку Лихоборка на севере столицы слили асфальт

В реку Лихоборка на севере столицы слили асфальт

Автор:
Max_019
Дата публикации:
17:36
  • 53
  • 1

Утром 6 ноября от очевидцев поступила информация, что в реке Лихоборка на севере столицы плавают масляные пятна. Прибыв днём на место выяснилось, что течением пятна уже унесло, но изредка всё же появляются масляные пятна. Был обнаружен очаг загрязнения - возле одного из коллекторов установлен удерживающий заслон, а внутри него плавает... асфальтовая смесь. Рядом с данным коллектором находится гараж ГБУ "Автомобильные дороги Северного округа". Причастны они или нет - установят экологи. Между тем, в реке плавают рыбы. Был замечен и рыбак. На природу в данный момент данное ЧП не повлияло.

  • 53
  • 1

Комментарии (1)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

28 0
19:47 | Max_019
В гаражах на улице Корнейчука произошёл пожар
92 0
10:17 | Antip
Нефтяное пятно образовалось на реке Лихоборка в Москве
253 4
24.01 09:25 | Александр Тихонович
В Костроме грязный снег сбрасывают с моста через реку Волга