В реку Лихоборка на севере столицы слили асфальт

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Утром 6 ноября от очевидцев поступила информация, что в реке Лихоборка на севере столицы плавают масляные пятна. Прибыв днём на место выяснилось, что течением пятна уже унесло, но изредка всё же появляются масляные пятна. Был обнаружен очаг загрязнения - возле одного из коллекторов установлен удерживающий заслон, а внутри него плавает... асфальтовая смесь. Рядом с данным коллектором находится гараж ГБУ "Автомобильные дороги Северного округа". Причастны они или нет - установят экологи. Между тем, в реке плавают рыбы. Был замечен и рыбак. На природу в данный момент данное ЧП не повлияло.