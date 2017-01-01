Вечером в столице значительно похолодало и поднялся ветер

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 19:10

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К вечеру в столице похолодало и поднялся ветер. Горожане одеты по-зимнему и с удовольствие гуляют по вечернему городу.