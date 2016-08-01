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Развлечения горожан на фестивальных площадках

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
19:35
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Горожане и гости столицы с удовольствием посещали фестивальные площадки и разогревались: играли в игры, прыгали через скакалку, танцевали.

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