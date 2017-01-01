В гаражах на улице Корнейчука произошёл пожар

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Вечером 6 ноября на северо-востоке столицы в гаражах на улице Корнейчука произошёл пожар. К приезду первых пожарных расчётов из-под дверей одного гаража шёл густой чёрный дым. Пожарным пришлось вскрывать горящий гараж и все соседние. Всего было вскрыто 6 гаражей. Автомобилей в них не было. Тушение пожара осложнялось тем, что район был безводный. Был осуществлён подвоз воды другими пожарными подразделениями. Благодаря слаженным действиям пожарных, пожар был быстро локализован и ликвидирован. Общая площадь пожара составила 20 кв. м. Предварительная версия - неисправность проводки. Точную причину установят дознаватели.