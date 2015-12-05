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Останкинской телебашне - 50 лет!

Автор:
Max_019
Дата публикации:
22:13
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Один из символов Москвы и России, уникальное архитектурное сооружение – Останкинская телебашня - отмечает юбилей. Она открылась 5 ноября 1967 года.

Её первое название - «Общесоюзная радиотелевизионная передающая станция имени 50-летия Октября». Башня в десять раз выше Пизанской и почти в два раза - Эйфелевой башни (540 метров и 50 тысяч тонн). На протяжении полувека Останкинская башня является одним из главных символов Москвы и, безусловно, основой ранее советского, а сегодня российского радио и телевидения.

В далёком 1967 году это был настоящий прорыв. Высота антенны позволила транслировать сигнал на немыслимое до этого расстояние - более 140 километров. Чуть позже с запуском космического спутника «Молния» площадь охвата увеличилась до территории всего Советского Союза. Телевидение стало массовым.

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