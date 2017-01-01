Первый интерактивный музей «Пчеловодство» открылся в павильоне №28 ВДНХ

Автор: Uwis Дата публикации: 22:16

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196302

В рамках научно-исторической экспозиции гости подробно познакомятся с работой пчеловода, орудиями его труда, современными и старинными ульями, различными видами пчел, а также рассмотрят строение пчелы на реалистичном и механизированном макете «Аниматроник».В мультимедийном зале можно посмотреть специально созданный анимационный фильм «10 фактов о пчелах».Узнать все этапы производства меда можно, посетив интерактивно-игровой зал с зоной VR. Инсталляция «Большой улей» предложит стать частью семьи «пчелиного дома», увидеть увеличенные соты и услышать характерное жужжание.В «Лаборатории меда» можно произвести экспресс-тесты на качество меда с помощью микроскопов и других специальных приборов.Центральный объект экспозиции — настоящий живой улей. На протяжении всего года здесь можно наблюдать жизнь пчелиной семьи.