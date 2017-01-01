Первый интерактивный музей «Пчеловодство» открылся в павильоне №28 ВДНХ
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 22:16
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В мультимедийном зале можно посмотреть специально созданный анимационный фильм «10 фактов о пчелах».
Узнать все этапы производства меда можно, посетив интерактивно-игровой зал с зоной VR. Инсталляция «Большой улей» предложит стать частью семьи «пчелиного дома», увидеть увеличенные соты и услышать характерное жужжание.
В «Лаборатории меда» можно произвести экспресс-тесты на качество меда с помощью микроскопов и других специальных приборов.
Центральный объект экспозиции — настоящий живой улей. На протяжении всего года здесь можно наблюдать жизнь пчелиной семьи.
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