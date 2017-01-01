Главный каток страны откроется 1 декабря 2017 года на ВДНХ

Автор: Uwis Дата публикации: 22:40

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Каток расположится на Главной аллее — от павильона №1 «Центральный» до павильона №58 «Земледелие», окружая ледовыми дорожками знаменитые фонтаны. Площадь ледовой поверхности составит более 20 000 квадратных метров.. Темой ледового сезона этого года на ВДНХ станет вдохновляющий посыл «Спорт. Зима твоих достижений». Для детей будет работать отдельная ледовая площадка с собственным павильоном проката. Через каток перекинут светящийся пешеходный мост, с которого открывается панорамный вид на подсвеченный лед и центральную арт-инсталляцию, которая в этом году посвящена теме зимних видов спорта и приближающейся Олимпиаде. Общая площадь инсталляции составит порядка 2000 квадратных метров, а высота полуколец - 10 метров. Центральный образ - фигуристка в танце, будет вдохновлять москвичей и гостей столицы на спортивные достижения.