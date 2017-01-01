До 30 ноября пассажиры МЦК и смежных станций метро сэкономят 20% при оплате проезда картами Mastercard

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 22:50

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11 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196304

До 30 ноября пассажиры Московского центрального кольца (МЦК) и смежных станций метрополитена сэкономят 20% при оплате проезда картами Mastercard. Скидка на проезд предоставлена в рамках совместной акции Московского метрополитена и Mastercard.Для участия в акции пассажиры должны оплачивать проезд на турникете картой Mastercard с технологией бесконтактной оплаты на пластике или в мобильном телефоне, наручных часах или браслетах. После проведения оплаты сумма скидки вернется на счет держателя карты. Эквайринг при оплате проезда обеспечивает банк ВТБ24.Московский метрополитен и Mastercard провели уже целый ряд совместных акций, чтобы информировать о преимуществах новых технологий и воодушевлять москвичей и гостей столицы пользоваться современными платежными решениями. Год начался с новогоднего подарка — бесплатный проезд в праздники получили держатели карт Mastercard — пользователи сервиса Apple Pay. Весной скидку можно было получить при оплате проезда в одно касание с помощью Samsung Pay. Летом поездки по МЦК, оплаченные с помощью карты Mastercard на турникете, стоили дешевле на 50% по будням, а по выходным их цена равнялась 1 рублю. Также 9 и 10 сентября, когда столица отмечала 870-летие, а Московское центральное кольцо – годовщину со дня запуска, пассажирам МЦК поездка стоила всего в 1 рубль при оплате прямо на турникете бесконтактной картой Mastercard.