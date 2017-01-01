Уборочный дорожный пылесос запылил все Бесединское шоссе в Москве

Автор: denis947 Дата публикации: 00:13

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Двигаясь в 23:58, 6 ноября, по Бесединскому шоссе на юге Москвы в сторону Марьино заметил впереди сильную пыль. Подъехав ближе к шлейфу пыли и грязи увидел, что он обильно исходит из бункера вакуумной подметально-уборочной машины ГБУ "Автомобильные дороги ЮАО" с госномером О490МТ777, которая двигалась по правому ряду и якобы выполняла очистку обочины проезжей части. Все собранное пылесосом выходило из бункера-накопителя, не оставаясь внутри и не очищаясь фильтрами. Водитель уборочной техники остановил машину после того, как увидел, что его стали снимать.