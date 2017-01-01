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Прохладное утро в Москве

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
09:31
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Прохладное и без осадков ноябрьское утро в Москве. Небо плотно затянуто облаками. Дует слабый южный ветер. Атмосферное давление составляет 755 мм рт. ст. Температура держится на отметке +3°C. Днём в столице пройдут небольшие дожди. Столбик термометра поднимется до +4°C. Тепло в город пришло не на долго, в середине недели ожидаются заморозки. Температура опустится до -4°C. 10 ноября, в столичный регион снова придёт потепление. В выходные тёплая погода порадует горожан. Пройдут небольшие дожди. Температура поднимется до +3°C.

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