Жители Якутии переправляются на другой берег Лены с помощью аэроботов
- Автор:
- Ivan_kentucky
- Дата публикации:
- 10:32
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"На видео показано, как ходит аэробот "Тайфун" с пассажирами через реку Лена в период сложного гидрологического ледообразования," - пишет житель Мегино-Кангаласского улуса. И отмечает, что кадры сняты в минувшие выходные, 4 ноября 2017 года.
Известно, что подобные аэроботы могут двигаться по воде, мелководью, камышам, заболоченной местности, грунту с травой, льду, снегу, шуге. Возможно использование аэробота в период ледохода и ледостава - в то время как другие плавсредства могут застревать во льдах - как, например, буксир с паромом, которые не смогли пройти к месту швартовки на правом берегу переправы с. Техтюр в Якутии.
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