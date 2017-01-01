Поселок Дорожный Гурьевского района Калининградской области ушел под воду

Тушение природных пожаров в Хабаровском крае попало на видео

Сильнейший шторм затопил поселок на Камчатке

Пассажир выпал на ходу из автомобиля на дороге в Москве

На проспекте Андропова произошло ДТП с участием иномарки и мотоциклиста

Пожар на газопроводе под Луховицами

Взрыв газопровода произошел в подмосковных Луховицах

Один человек спасен при пожаре на юге Москвы

Автомобиль перевернулся на крышу в результате ДТП на юго-востоке столицы

В городе Кизел Пермского края пошёл снег

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Жители Якутии переправляются на другой берег Лены с помощью аэроботов

Жители Якутии переправляются на другой берег Лены с помощью аэроботов

Автор:
Ivan_kentucky
Дата публикации:
10:32
  • 49
  • 2

В Республике Саха на реке Лена наступил период сложного гидрологического ледообразования. Как люди переправляются в таких условиях с одного берега на другой - запечатлел мобильный репортёр.

"На видео показано, как ходит аэробот "Тайфун" с пассажирами через реку Лена в период сложного гидрологического ледообразования," - пишет житель Мегино-Кангаласского улуса. И отмечает, что кадры сняты в минувшие выходные, 4 ноября 2017 года.

Известно, что подобные аэроботы могут двигаться по воде, мелководью, камышам, заболоченной местности, грунту с травой, льду, снегу, шуге. Возможно использование аэробота в период ледохода и ледостава - в то время как другие плавсредства могут застревать во льдах - как, например, буксир с паромом, которые не смогли пройти к месту швартовки на правом берегу переправы с. Техтюр в Якутии.
  • 49
  • 2

Комментарии (2)

  • mreportertv
    10:56
    Уважаемый автор, оставьте номер вашего мобильного телефона в профиле, чтобы редакции телеканалов могли с вами связаться
  • Ivan_kentucky
    11:24
    Номер телефона добавил в профиль.
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

108 1
06.11 10:17 | Antip
Нефтяное пятно образовалось на реке Лихоборка в Москве
75 0
27.10 13:29 | mreportertv
Неуклюжая автоледи разбила на парковке несколько машин
90 0
26.09 14:45 | Aleksandr_zver.777
Состояние федеральной трассы "Мирный -Якутск" после снегопада (ВИДЕО)
33 0
24.10 12:24 | mreportertv
В Якутии на взлетно-посадочную полосу выбежала олениха
56 0
05.11 03:21 | Artem_077
Работа катка "Лёд" в парке "Сокольники" в праздник "День народного единства"