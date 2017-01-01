В ЦВК "Экспоцентр" открылась выставка Interlight Moscow

Автор: Uwis Дата публикации: 11:48

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Международная выставка декоративного и технического освещения, электротехники и автоматизации зданий Interlight Moscow открылась в ЦВК "Экспоцентр".