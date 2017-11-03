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Глава Димитровграда отреагировал на видео мобильного репортёра

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:12
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Ремонт труб с помощью обычных полиэтиленовых пакетов на улице Лермонтова в Димитровграде оказался временной мерой, рассчитанной "всего на несколько минут". Об этом сообщил глава города Алексей Михайлович Кошаев в комментариях к ролику мобильного репортёра.

Ранее пользователь с ником Sersith прислал ролик на сайт mreporter.ru , на котором было запечатлено, как рабочие раскопали трубы, а утечку закрыли с помощью полиэтиленовых пакетов. Такая заплатка, как видно на кадрах, пропускала воду.

Местный мобильный репортёр не прошёл мимо и снял необычный ремонт на видео. Репортаж был показан в программе "Мобильный репортёр" на телеканале "Россия 24" 5 ноября 2017 года.


Позже выяснилось, что на этом участке теплотрассы проводилась полная замена трубопровода. "И об этом жители широко информировались – через все СМИ и соцсети," - пишет в комментариях к видео Алексей Кошаев. Трубы на улице Лермонтова прослужили более 30 лет. Во время ремонтных работ на изношенных участках происходили многочисленные прорывы. Один из них рабочие и накрыли пакетом - что и запечатлел на видео местный житель. Но эта мера, как оказалось, была временной. "Аварийно-ремонтная бригада МУП «Гортепло» данный порыв устранила в течение часа," - сообщает мэр Димитровграда.

При этом, глава города отмечает, что "замена трубопровода шла на этом участке без отключения потребителей, т.е. новые трубы прокладывались поверх старых, а затем производилось переподключение системы". Всего же на улице Лермонтова было заменено около одного километра трубопровода.



Также пользователь с ником Никита Горошков отметил, что по состоянию на 3 ноября 2017 года ремонт теплосети на указанном мобильным репортёром участке был завершен: "По состоянию на 03.11.2017 на данном участке проведена работа по полной замене сетей теплоснабжения".


Напомним, что 2 ноября 2017 года житель Димитровграда прислал репортаж о том, что на улице Лермонтова трубы теплотрассы замотали пакетами. Местный мобильный репортёр не прошёл мимо такого ремонта и снял его на видео.



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