Глава Димитровграда отреагировал на видео мобильного репортёра
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:12
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Ранее пользователь с ником Sersith прислал ролик на сайт mreporter.ru , на котором было запечатлено, как рабочие раскопали трубы, а утечку закрыли с помощью полиэтиленовых пакетов. Такая заплатка, как видно на кадрах, пропускала воду.
Местный мобильный репортёр не прошёл мимо и снял необычный ремонт на видео. Репортаж был показан в программе "Мобильный репортёр" на телеканале "Россия 24" 5 ноября 2017 года.
Позже выяснилось, что на этом участке теплотрассы проводилась полная замена трубопровода. "И об этом жители широко информировались – через все СМИ и соцсети," - пишет в комментариях к видео Алексей Кошаев. Трубы на улице Лермонтова прослужили более 30 лет. Во время ремонтных работ на изношенных участках происходили многочисленные прорывы. Один из них рабочие и накрыли пакетом - что и запечатлел на видео местный житель. Но эта мера, как оказалось, была временной. "Аварийно-ремонтная бригада МУП «Гортепло» данный порыв устранила в течение часа," - сообщает мэр Димитровграда.
При этом, глава города отмечает, что "замена трубопровода шла на этом участке без отключения потребителей, т.е. новые трубы прокладывались поверх старых, а затем производилось переподключение системы". Всего же на улице Лермонтова было заменено около одного километра трубопровода.
Также пользователь с ником Никита Горошков отметил, что по состоянию на 3 ноября 2017 года ремонт теплосети на указанном мобильным репортёром участке был завершен: "По состоянию на 03.11.2017 на данном участке проведена работа по полной замене сетей теплоснабжения".
Напомним, что 2 ноября 2017 года житель Димитровграда прислал репортаж о том, что на улице Лермонтова трубы теплотрассы замотали пакетами. Местный мобильный репортёр не прошёл мимо такого ремонта и снял его на видео.
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