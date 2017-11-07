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Поезд «Россия, устремленная в будущее» вышел на Кольцевую линию Московского метро

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
12:25
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Во вторник, 7 ноября на Кольцевую линию метрополитена вышел уникальный тематический поезд. Он посвящен выставке «Россия, устремленная в будущее», которая проходит с 4 по 22 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Ключевая тема выставки – будущее России и россиян – нашли отражение в оформлении вагонов нового тематического поезда. Торжественная церемония запуска 24-го по счету тематического поезда состоялась в электродепо «Красная пресня» Московского метрополитена. Особое оформление вагонов посвящено таким темам, как медицина будущего, еда будущего, градостроительные решения будущего, человек будущего и другим. Дизайнерское решение перекликается с содержанием новой выставки проекта «Россия — моя история», на которой москвичи и гости столицы смогут познакомиться с интеллектуальным, экономическим и научным потенциалом страны. Они узнают, как изменилась Россия с 2000 года, какие проблемы еще предстоит решить и что ждет страну в ближайшие десятилетия. «Для Московского метрополитена большая честь работать вместе с уникальным проектом «Россия — моя история». На новом тематическом поезде будут ездить порядка 10 тысяч пассажиров ежедневно. Мы рассчитываем, что многие из них заинтересуются выставкой и посетят ее», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов. «В вагонах поездов пассажиры смогут познакомиться с изображениями тех экспонатов и технологий, которые можно вживую увидеть в выставочном зале в Манеже - проект Крымского моста, амуниция и экзоскелет российского производства, уникальные проекты типа «Кванториум» и «биоплато» и многие другие. Дизайн вагонов и выставки делала студия «Красный квадрат», поэтому то, что мы предлагаем зрителям в вагоне подвижного состава такого же высокого качества, что и на выставке «Россия, устремлённая в будущее», которая продолжит свою работу до 22 ноября в ЦВЗ «Манеж»», - рассказал организатор выставки «Россия, устремленная в будущее», управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин. Помимо запуска тематического поезда Московский метрополитен выпустил 600 тысяч билетов «Единый», дизайн которых также посвящен выставке «Россия, устремленная в будущее». Они начнут продаваться во всех кассах метро уже завтра, 8 ноября. Пассажиры, которые купят такие билеты, смогут по ним бесплатно посетить исторический парк «Россия – Моя история» в ноябре 2017 года.

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Комментарии (2)

  • Sargo
    13:17
    http://www.mskagency.ru/materials/2721545
  • Гринфельд Павел
    13:46
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 13:15 http://www.mskagency.ru/materials/2721545 07.11.17
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