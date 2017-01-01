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Главная  /  Репортажи  /  "Не делайте себе идолов!" - новые картины в Старой Ладоге

"Не делайте себе идолов!" - новые картины в Старой Ладоге

Автор:
Leobr
Дата публикации:
12:43
  • 22
  • 1

По разному можно и нужно относиться к сегодняшней дате - 7 ноября. Члены Союза художников России С.В. и С.Е.Кобзевы как люди творческие, глянули вглубь истории. В их народном музее, что устроен в "Сказочном дворе" в центре Старой Ладоги - они могут рассказать и показать на артефактах историю поклонений наших предков тем или иным материальным предметам и образам, создаваемым самими людьми. И это к сожалению актуально сегодня - в век интернета, когда многих доверчивых людей добровольно избавляют от совсем не лишних денег всевозможные маги и "целители". Относительно нашей 100-летней истории - Светлана Ефимовна создала серию портретов (парсун) известных исторических персонажей. Это совсем не шаржи и не карикатуры, не лубок - они в отличие от некоторых современных книг фильмов не дают упрощенную и однозначную оценку этим персонажам и их времени. Но заставляют самим задуматься о недавней истории. Такой вот юбилей.

  • 22
  • 1

Комментарии (1)

  • Leobr
    12:43
    С.В. и С.Е.Кобзевы
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