В Белоруссии глыба льда упала на автомобиль
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:19
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Фура просто проезжала мимо - как вдруг с неё сорвалась глыба льда. Прилетела - прямиком в лобовое стекло легковушки. И разбила его вдребезги. Как сообщается, виновник ДТП поначалу отказался брать на себя ответственность. Однако - пришло на выручку видео с регистратора. Спорить с такими доказательствами - было бы бесполезно.
В итоге, по словам автора ролика, разобрались и договорились - без участия милиции.
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