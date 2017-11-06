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В Белоруссии глыба льда упала на автомобиль

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:19
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Времени среагировать - не было. Это - про героя этого ролика, белорусского водителя, которому преподнёс неприятный сюрприз местный дальнобойщик.

Фура просто проезжала мимо - как вдруг с неё сорвалась глыба льда. Прилетела - прямиком в лобовое стекло легковушки. И разбила его вдребезги. Как сообщается, виновник ДТП поначалу отказался брать на себя ответственность. Однако - пришло на выручку видео с регистратора. Спорить с такими доказательствами - было бы бесполезно.

В итоге, по словам автора ролика, разобрались и договорились - без участия милиции.
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