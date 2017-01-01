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Тематический поезд «Россия, устремленная в будущее» запущен на Кольцевую линию Московского метро

Автор:
Гринфельд Павел
Дата публикации:
14:38
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На Кольцевую линию Московского метро вышел уникальный тематический поезд. Он посвящен выставке «Россия, устремленная в будущее», которая проходит с 4 по 22 ноября в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве. Ключевая тема выставки – будущее России и россиян – нашли отражение в оформлении вагонов нового тематического поезда.

Торжественная церемония запуска 24-го по счету тематического поезда состоялась в электродепо «Красная пресня» Московского метрополитена. Особое оформление вагонов посвящено таким темам, как медицина будущего, еда будущего, градостроительные решения будущего, человек будущего и другим. Дизайнерское решение перекликается с содержанием новой выставки проекта «Россия — моя история», на которой москвичи и гости столицы смогут познакомиться с интеллектуальным, экономическим и научным потенциалом страны. Они узнают, как изменилась Россия с 2000 года, какие проблемы еще предстоит решить и что ждет страну в ближайшие десятилетия.

Интервью: Дмитрий Дощатов - первый заместитель начальника Московского метрополитена.
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