Тематический поезд «Россия, устремленная в будущее» запущен на Кольцевую линию Московского метро
- Автор:
- Гринфельд Павел
- Дата публикации:
- 14:38
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Торжественная церемония запуска 24-го по счету тематического поезда состоялась в электродепо «Красная пресня» Московского метрополитена. Особое оформление вагонов посвящено таким темам, как медицина будущего, еда будущего, градостроительные решения будущего, человек будущего и другим. Дизайнерское решение перекликается с содержанием новой выставки проекта «Россия — моя история», на которой москвичи и гости столицы смогут познакомиться с интеллектуальным, экономическим и научным потенциалом страны. Они узнают, как изменилась Россия с 2000 года, какие проблемы еще предстоит решить и что ждет страну в ближайшие десятилетия.
Интервью: Дмитрий Дощатов - первый заместитель начальника Московского метрополитена.
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