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В Смоленске юный экстремал забрался на стрелу крана

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
14:42
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Смоленский экстремал забрался на стрелу строительного крана и прошел по ней, как сообщается, без какой-либо страховки.

В ролике, где молодой человек хвастается своим достижением, он сначала балансирует на бордюре, потом постепенно поднимается все выше и выше - на забор, на турник, на ограду моста, ну и затем, собственно, на сам кран. При этом, любитель острых ощущений призывает не повторять подобное.

От себя в который раз добавим - такие прогулки на головокружительной высоте опасны для жизни. Как бы захватывающе это не выглядело.
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