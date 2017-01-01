В Смоленске юный экстремал забрался на стрелу крана
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:42
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В ролике, где молодой человек хвастается своим достижением, он сначала балансирует на бордюре, потом постепенно поднимается все выше и выше - на забор, на турник, на ограду моста, ну и затем, собственно, на сам кран. При этом, любитель острых ощущений призывает не повторять подобное.
От себя в который раз добавим - такие прогулки на головокружительной высоте опасны для жизни. Как бы захватывающе это не выглядело.
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