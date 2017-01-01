Квадрокоптер замёрз во время полёта над российским севером
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 14:49
-
- 46
В Мурманской области оператор дрона едва не лишился своей техники, когда у нее обледенели лопасти. Произошло это в тот момент, когда владелец дрона поднял его в облака. После пары минут полета он начал стремительно двигаться к земле. Но оператор заметил, что что-то пошло не так, и успел поймать коптер.
В описании к опубликованному в Сети видео он отметил, что скорость падения составляла примерно 8 метров в секунду. Так что он получил ощутимый удар по руке, которой ловил технику.
- 46
Комментарии (0)