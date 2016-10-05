Дайвер не поделил рыбу с акулой у берегов Белиза
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:05
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Сообщается, что в глубинах Карибского моря развернулось настоящая борьба за содержимое сетчатого мешочка. Вероятно, его использовали как приманку, но один из хищников был слишком голоден. Акула вцепилась в рыбу и разорвала сетку. Мужчина активно сопротивлялся и пытался оттолкнуть соперницу.
Победить не удалось. Пришлось распрощаться с частью улова. Зато у напарников по дайвингу получилось снять весьма зрелищные кадры.
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