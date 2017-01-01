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Главная  /  Репортажи  /  Вафельная разметка на перекрестке на Велозаводской улице в Москве

Вафельная разметка на перекрестке на Велозаводской улице в Москве

Автор:
denis947
Дата публикации:
15:14
  • 29
  • 1

Вафельная разметка на перекрестке улиц Велозаводская и Автозаводская.

  • 29
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Denis
    16:10
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 16:00 http://www.mskagency.ru/materials/2721627 7.11.17. Ссылка на портал добавлена.
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