Митинг по случаю 100-летия Великой Октябрьской Социалистической революции прошёл в Донецке

Автор: Natalia Litvinenko Дата публикации: 16:02

19

19 0

19

19 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/196336

Митинг по случаю 100-летия Великой Октябрьской Социалистической революции прошёл в Донецке.Его проводила Коммунистическая партия ДНР и Союз левых сил. Участникам не помешал собраться у библиотеки им. Крупской накрапывающий дождик. Потом они проследовали шествием на пл. Ленина, где были сказаны подобающие ситуации речи, были возложены цветы. Также в партии были приняты новые члены и вручены юбилейные медали.В мероприятии принимала участии представительница левых сил Германии. Также в мероприятии участвовали пионеры.