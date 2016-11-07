Митинг по случаю 100-летия Великой Октябрьской Социалистической революции прошёл в Донецке
- Автор:
- Natalia Litvinenko
- Дата публикации:
- 16:02
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- 19
Митинг по случаю 100-летия Великой Октябрьской Социалистической революции прошёл в Донецке.
Его проводила Коммунистическая партия ДНР и Союз левых сил. Участникам не помешал собраться у библиотеки им. Крупской накрапывающий дождик. Потом они проследовали шествием на пл. Ленина, где были сказаны подобающие ситуации речи, были возложены цветы. Также в партии были приняты новые члены и вручены юбилейные медали.
В мероприятии принимала участии представительница левых сил Германии. Также в мероприятии участвовали пионеры.
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