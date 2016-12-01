Высадка деревьев и кустарников в рамках акции «Миллион деревьев» на улице Бутлерова

Автор: Sargo Дата публикации: 15:28

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Высадка деревьев и кустарников в рамках акции «Миллион деревьев» на улице Бутлерова.