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Главная  /  Репортажи  /  Высадка деревьев и кустарников в рамках акции «Миллион деревьев» на улице Бутлерова

Высадка деревьев и кустарников в рамках акции «Миллион деревьев» на улице Бутлерова

Автор:
Sargo
Дата публикации:
15:28
  • 28
  • 2

Высадка деревьев и кустарников в рамках акции «Миллион деревьев» на улице Бутлерова.

  • 28
  • 2

Комментарии (2)

  • Sargo
    16:10
    http://www.mskagency.ru/materials/2721639
  • MR_Denis
    16:11
    Репортаж опубликован на портале АГН "Москва" в 16:06 http://www.mskagency.ru/materials/2721639 7.11.17. Ссылка на портал добавлена.
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