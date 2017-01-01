В московском зоопарке торжественно залили бетон под фундамент нового детского зоопарка
- Автор:
- Artem_077
- Дата публикации:
- 15:28
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"Это будет детский зоопарк. Здесь будут представлены домашние животные, с ними можно будет общаться и играть. Дети смогут узнать что-то новое об этих животных. Это открытое взаимодействие живых существ" - сказал главный архитектор проекта Олег Шапир. "Через 3-4 месяца уже будет построено первое здание. У нас график построен таким образом, чтобы мы подарили москвичам и гостям столицы новый детский зоопарк на день города" - сказала генеральный директор московского зоопарка Светлана Акулова.
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