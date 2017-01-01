Странный манёвр закончился ДТП на трассе в Свердловской области
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 15:27
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На автодороге между посёлком Белоярский и городом Богданович легковой автомобиль оказался на обочине встречного движения, ушёл в эффектный занос и залетел под ехавший впереди грузовик - ударив перед этим в бок кроссовер. К счастью, владелец регистратора, запечатлевшего аварию на видео, отличился хорошей реакцией. Он успел увести машину в сторону и избежать лобового столкновения с легковушкой.
Информация о пострадавших в результате данного ДТП - не сообщается. Что стало причиной заноса - пока неясно. Очевидцы предполагают, что авария стала следствием неудавшегося обгона.
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