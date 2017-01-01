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Главная  /  Репортажи  /  Новогоднюю иллюминацию начали устанавливать на улице в Москве

Новогоднюю иллюминацию начали устанавливать на улице в Москве

Автор:
Artem_077
Дата публикации:
17:43
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Новогоднюю иллюминацию начали устанавливать и подключать вечерами на улицах столицы.

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