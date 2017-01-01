Запрещающие табличка ГБУ "Гормост" установлена на Крымском мосту

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:43

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Таблички о запретных действиях для физических и юридических лиц, находящихся на Крымском мосту установило ГБУ "Гормост".